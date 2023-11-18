Лётчик ВСУ, прилетевший на сторону России, начал работать с ФСБ

Лётчик ВСУ, перегнавший в Россию Су-27, начал общаться с ФСБ России.

Фото: facebook. com

Об этом сообщил ТАСС.

"Лётчик ВСУ находится в России, проходит консультации с Федеральной службой безопасности", — рассказал пилот вертолёта Ка-52 армии России Алексей Воевода.

По его словам, пока украинец не может раскрыть подробностей.

Ранее сообщалось, что украинский военнослужащий смог убежать в Россию на угнанном Су-27. Экс-министр информации ДНР Даниил Безсонов рассказал, что пилот ВВСУ тайно сотрудничал с российскими бойцами с февраля 2022 года.

До этого украинский морской пехотинец Николай Ягорницкий рассказал, как сдался в плен при помощи Telegram-аккаунта, ссылку которого нашёл в листовках, разбросанных на левобережье Днепра.