Киев назвал новость о переходе лётчика ВВСУ на сторону России "информационной операцией", но не опроверг

В Главном управлении разведки министерства обороны Украины назвали новость о переходе украинского лётчика с самолётом Су-27 на российскую сторону "информационно-психологической операцией".

Фото: https://t.me/RVvoenkor/44657

Об этом сообщает издание "Украина.ру", подчеркнув, что при этом напрямую факт перехода Киев отрицать не стал.

"Интересно, что они будут говорить, когда летчика покажут?" — задаётся вопросом портал.

Напомним, пилот ВВСУ, который перешел на сторону российской армии, находится сейчас в РФ. Подробности о его вербовке и перемещении пока не сообщаются, однако есть информация, что интервью с лётчиком появится "в обозримом будущем".