Военные ЦВО учатся "залистовывать" украинских боевиков призывами сдаться с FPV-дронов

Военные ЦВО учатся сбрасывать с FPV-дронов листовки, агитирующие ВСУ сдаться в плен без боя. Обучение "залистовыванию" проходит в полевом учебном центре, сообщили в Минобороны России.

Фото: kyivpost.com

Листовки содержат призыв сдаться не только на украинском и русском, но и на английском, польском и других языках, на которых разговаривают иностранные наёмники ВСУ.

"Готовят не только к нанесению огневого поражения, что подразумевает невозврат летательного аппарата, но и для проведения залистования наиболее труднодоступных позиций противника с призывами к добровольной сдаче в плен на английском, польском, русском и немецком языках", — сообщили в российском военном ведомстве.

При подготовке операторов используют захваченные украинские дроны, ремонтируют БПЛА там же на полигоне. Налажено производство комплектующих и деталей, которые необходимы для запуска беспилотников, заключили в Минобороны России.