Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
WP: США, Израиль и ХАМАС близки к соглашению по паузе в боях
Французский политик Филиппо обратился к Западу: "Срочно прекратите"
Atlantico: ЕС не должен "ставить телегу впереди лошади" при вопросе вступления Украины в союз
Умерла актриса из "А зори здесь тихие" Татьяна Стрельцова
Украинский офицер, потерявший ногу: ВСУ ждали от ВС России бегства при появлении Leopard и Bradley
T24: Западу необходим внутриполитический кризис на Украине — госпереворот, давление и шантаж
Экс-посол Украины в США Чалый: неизвестно чего ждать от Запада
Франция успешно испытала новую межконтинентальную баллистическую ракету М51.3
Сборная Франции "прошлась катком" по Гибралтару, забив 14 безответных мячей

Военные ЦВО учатся "залистовывать" украинских боевиков призывами сдаться с FPV-дронов

Силовые структуры

Военные ЦВО учатся сбрасывать с FPV-дронов листовки, агитирующие ВСУ сдаться в плен без боя. Обучение "залистовыванию" проходит в полевом учебном центре, сообщили в Минобороны России.

Военные ЦВО учатся "залистовывать" украинских боевиков призывами сдаться с FPV-дронов
Фото: kyivpost.com

Листовки содержат призыв сдаться не только на украинском и русском, но и на английском, польском и других языках, на которых разговаривают иностранные наёмники ВСУ.

"Готовят не только к нанесению огневого поражения, что подразумевает невозврат летательного аппарата, но и для проведения залистования наиболее труднодоступных позиций противника с призывами к добровольной сдаче в плен на английском, польском, русском и немецком языках", — сообщили в российском военном ведомстве.

При подготовке операторов используют захваченные украинские дроны, ремонтируют БПЛА там же на полигоне. Налажено производство комплектующих и деталей, которые необходимы для запуска беспилотников, заключили в Минобороны России.

Правда Ру: КОГДА И ЧЕМ ЗАКОНЧИТСЯ СВО Прогноз сильнейшего экстрасенса
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Врачи из РФ в письме к Путину попросили освободить художницу Скочиленко

33-летняя Саша Сколиченко, которая отправилась за решетку из-за переклеенных ценников в магазине, получила внушительную поддержку от российских врачей.

Российские врачи обратились с письмом к Владимиру Путину с просьбой освободить художницу Скочиленко
Лётчик Воевода: действующий пилот ВВС Украины прилетел в РФ на истребителе Су-27
Лётчик ВСУ угнал истребитель и прилетел в Россию
Оргии в джакузи: крупнейшую тюрьму Бельгии потряс сексуальный скандал
Тайная операция: Летчик ВСУ дезертировал в Россию под прикрытием Воеводы
Фрайкор: подразделение украинских националистов Алексей Гончаров Бойцы ВС РФ утверждают, что получили снаряды из КНДР. Россия на пороге выхода из санкций СБ ООН Любовь Степушова Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова о причинах еврейских погромов в Дагестане Дарья Асламова
Кедми обвинил Россию в непонимании евреев
Лондон потерял тонны золота России, слитки вывозятся в обход Англии
Еще одна сбежала: Актриса Муцениеце объявила о своем решении покинуть Россию
Еще одна сбежала: Актриса Муцениеце объявила о своем решении покинуть Россию
Последние материалы
Французский политик Филиппо обратился к Западу: "Срочно прекратите"
Atlantico: ЕС не должен "ставить телегу впереди лошади" при вопросе вступления Украины в союз
Умерла актриса из "А зори здесь тихие" Татьяна Стрельцова
Украинский офицер, потерявший ногу: ВСУ ждали от ВС России бегства при появлении Leopard и Bradley
T24: Западу необходим внутриполитический кризис на Украине — госпереворот, давление и шантаж
Экс-посол Украины в США Чалый: неизвестно чего ждать от Запада
Франция успешно испытала новую межконтинентальную баллистическую ракету М51.3
Сборная Франции "прошлась катком" по Гибралтару, забив 14 безответных мячей
Комик Надежда Сысоева поделилась горьким опытом первых свиданий
Ученые выяснили, что чипсы и газировка усиливают депрессию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников