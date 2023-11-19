Украинский офицер, потерявший ногу: ВСУ ждали от ВС России бегства при появлении Leopard и Bradley

Ставка командования ВСУ на западную технику в контрнаступлении не сыграла, заявил украинский офицер Николай Мельник, потерявший ногу в первый день "контрнаступа".

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По его словам, официальный Киев рассчитывал, что как только на поле боя появятся танки Leopard и БМП Bradley, российские военные будут "спасаться бегством".

"Весь план большого контрнаступления основывался на простых вещах: русский видит Bradley, Leopard — и убегает", — заявил офицер в интервью Forbes.

Однако что-то пошло не так, и российские военные начали зачистку западной техники авиаударами и дронами-камикадзе. ВСУ ждали поддержки от украинской авиации, но она так и не пришла.