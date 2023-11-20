Калужская область приняла эвакуированных из Палестины граждан РФ

99 человек, эвакуированных из Палестины, добрались до Калужской области.

Фото: МЧС РФ

Об этом сообщил в своём Telegram-канале Глава региона Владислав Шапша. Он подчеркнул, что всем приехавшим, среди которых 56 детей, предоставляется всесторонняя поддержка, включая психологическую помощь от специалистов МЧС, но главное — обеспечены все необходимые условия для временного проживания.

Вчера на сайте МИД РФ появилась информация о том, что общее количество эвакуированных из сектора Газа составило 558 человек из почти 900 обратившихся за помощью соотечественников и их семей. 408 из них уже прибыли в Россию спецрейсами МЧС из Египта.

Ситуация вокруг погранперехода "Рафах" остается непростой из-за продолжающихся боестолкновений и ограниченных пропускных возможностей контрольно-пропускного пункта.