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Калужская область приняла эвакуированных из Палестины граждан РФ

Силовые структуры

99 человек, эвакуированных из Палестины, добрались до Калужской области.

Калужская область приняла эвакуированных из Палестины граждан РФ
Фото: МЧС РФ

Об этом сообщил в своём Telegram-канале Глава региона Владислав Шапша. Он подчеркнул, что всем приехавшим, среди которых 56 детей, предоставляется всесторонняя поддержка, включая психологическую помощь от специалистов МЧС, но главное — обеспечены все необходимые условия для временного проживания.

Вчера на сайте МИД РФ появилась информация о том, что общее количество эвакуированных из сектора Газа составило 558 человек из почти 900 обратившихся за помощью соотечественников и их семей. 408 из них уже прибыли в Россию спецрейсами МЧС из Египта.

Ситуация вокруг погранперехода "Рафах" остается непростой из-за продолжающихся боестолкновений и ограниченных пропускных возможностей контрольно-пропускного пункта.

Автор Евгений Савин
Евгений Савин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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