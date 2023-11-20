Ходаковский рассказал о массовых поступлениях раненых с авдеевского направления: сейчас небывало жарко

Александр Ходаковский рассказал о лечении военнослужащих СВО.

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Комбат "Востока" рассказал, что из московской больницы Святителя Алексия отправились четыре хирурга-добровольца в Горловку, где они будут работать во второй Горловской больнице.

"Там сейчас небывало "жарко". Массовые поступления с авдеевского направления. И без помощи врачей-добровольцев там не обойтись", — написал военачальник в своём Telegram-канале.

Он отметил, что в Горловке трудятся "героические сёстры милосердия", которые почти не покидают медицинское учреждение, помогая раненым.

"Зачастую пик поступлений раненых приходится на ночное время", — рассказал полковник.

Ранее Александр Ходаковский рассказал об отказе в протезировании бойцам ДНР в России.