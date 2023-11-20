Александр Ходаковский рассказал о лечении военнослужащих СВО.
Комбат "Востока" рассказал, что из московской больницы Святителя Алексия отправились четыре хирурга-добровольца в Горловку, где они будут работать во второй Горловской больнице.
"Там сейчас небывало "жарко". Массовые поступления с авдеевского направления. И без помощи врачей-добровольцев там не обойтись", — написал военачальник в своём Telegram-канале.
Он отметил, что в Горловке трудятся "героические сёстры милосердия", которые почти не покидают медицинское учреждение, помогая раненым.
"Зачастую пик поступлений раненых приходится на ночное время", — рассказал полковник.
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