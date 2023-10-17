Ходаковский рассказал об отказе в протезировании бойцам ДНР в России: вы не наши

Александр Ходаковский пожаловался на отношение в российских медучреждениях к бойцам МВД ДНР.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Комбат "Востока" рассказал о трудностях, с которыми сталкиваются воинские формирования ДНР, не входящие в систему Министерства обороны РФ.

Он отметил, что для республиканских военнослужащих "жалеют государственных наград".

Военачальник рассказал и о других трудностях.

"Два бойца из системы МВД ДНР, которые находятся на излечении в медучреждениях МО, были выписаны оттуда перед самым протезированием, как "чужие". Экстренную помощь им оказали, но дальше — вы не наши", — написал полковник в своём Telegram-канале.

Ходаковский подчеркнул, что в окопах военнослужащие не делятся на "наши" и "не наши".

"Конечно, мы обеспечим их протезами, но отношение удивляет", — выразил своё мнение командир батальона "Восток".

Ранее Александр Ходаковский рассказал, что легче снести украинский город, чем захватить его.