Александр Ходаковский пожаловался на отношение в российских медучреждениях к бойцам МВД ДНР.
Комбат "Востока" рассказал о трудностях, с которыми сталкиваются воинские формирования ДНР, не входящие в систему Министерства обороны РФ.
Он отметил, что для республиканских военнослужащих "жалеют государственных наград".
Военачальник рассказал и о других трудностях.
"Два бойца из системы МВД ДНР, которые находятся на излечении в медучреждениях МО, были выписаны оттуда перед самым протезированием, как "чужие". Экстренную помощь им оказали, но дальше — вы не наши", — написал полковник в своём Telegram-канале.
Ходаковский подчеркнул, что в окопах военнослужащие не делятся на "наши" и "не наши".
"Конечно, мы обеспечим их протезами, но отношение удивляет", — выразил своё мнение командир батальона "Восток".
Ранее Александр Ходаковский рассказал, что легче снести украинский город, чем захватить его.
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