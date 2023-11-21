Зеленский выступил против диалога с Россией, несмотря на тяжёлое положение ВСУ

Украинский президент Владимир Зеленский в очередной раз заявил о невозможности мирных переговоров между Москвой и Киевом.

Фото: CreativeCommons by President Of Ukraine is licensed under Public Domain Mark 1.0.

При этом он не стал отрицать данные о тяжёлом положении Вооружённых сил Украины (ВСУ) на передовой.

"На поле боя тяжело? Да. Но дружить или садиться за стол переговоров с Россией? Нет", — подчеркнул Зеленский в беседе с таблоидом The Sun.

Помимо этого, руководитель Украины добавил, что представители РФ якобы не выражают намерение заключать какое-либо соглашение. Киев не согласен на "мир любой ценой", резюмировал Зеленский.

Ранее Украина получила новый пакет военной помощи от Вашингтона в размере 100 миллионов долларов. Однако посол РФ в США Анатолий Антонов назвал такое решение Белого дома "успокоительной пилюлей" для режима Зеленского. Дипломат убеждён в том, что ВСУ не смогут победить Россию даже с западным оружием.