Марочко: ВСУ испытывают трудности с логистикой на Купянском направлении

Подполковник Народной милиции Луганской Народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал, какие проблемы испытывает украинская армия. По его словам, на Купянском направлении боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) пытаются сдерживать российские войска. Однако вместе с тем они испытывают большие трудности с логистикой.

"В районах населенных пунктов Подолы, Куриловка и Ковшаровка противник пытается нарастить силы и средства для сдерживания наших войск", — заметил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Его слова приводит РИА Новости.

Кроме того, по словам подполковника ЛНР в отставке, на передовую украинским подразделениям направляют и вооружение, и личный состав. Но из-за логистики большие трудности ВСУ испытывают с переброской своих подразделений.

При этом Марочко указал, что большая часть мостов через реку Оскол уничтожена, либо повреждена. Новые же понтонные переправы "живут" не больше суток.