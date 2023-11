Украинский беспилотник был обезврежен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Курской области во вторник утром, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Фото: Openverse by MIKI Yoshihito. (#mikiyoshihito) is licensed under CC BY 2.0