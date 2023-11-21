Украинский беспилотник был обезврежен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Курской области во вторник утром, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"Утром пограничники посадили средствами РЭБ дрон-камикадзе в Рыльском районе", — написал он в своём телеграм-канале.
Ранее Минобороны РФ докладывало о пресечении "террористической атаки БпЛА самолётного типа" в Курской области, а затем и в Брянской.
Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.