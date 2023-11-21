Пограничники посадили украинский дрон-камикадзе в Курской области

Украинский беспилотник был обезврежен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Курской области во вторник утром, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

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"Утром пограничники посадили средствами РЭБ дрон-камикадзе в Рыльском районе", — написал он в своём телеграм-канале.

Ранее Минобороны РФ докладывало о пресечении "террористической атаки БпЛА самолётного типа" в Курской области, а затем и в Брянской.