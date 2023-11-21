Шойгу сообщил о провале десантной операции ВСУ на Херсонском направлении

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Попытки украинских войск провести десантную операцию на Херсонском направлении потерпели неудачу. Такой информацией поделился министр обороны России Сергей Шойгу.

Фото: openverse by President Of Ukraine is licensed under "The President honored the memory of fallen Ukrainian soldiers. The ceremony took place on the Mars field of Lychakiv cemetery." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

"Все попытки ВСУ провести десантную операцию на Херсонском направлении не увенчались успехом", — сказал Шойгу в ходе заседания коллегии Минобороны.

Министр обороны РФ напомнил о колоссальных потерях в украинской морской пехоте и подразделениях Сил специальных операций, которые стали итогом профессионализма ВС РФ, действующих на опережение.

Шойгу добавил, что суммарно потери ВСУ за месяц составили свыше 13,7 тыс. человек и приблизительно 1 800 единиц военной техники и вооружения.