Попытки украинских войск провести десантную операцию на Херсонском направлении потерпели неудачу. Такой информацией поделился министр обороны России Сергей Шойгу.

