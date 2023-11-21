Попытки украинских войск провести десантную операцию на Херсонском направлении потерпели неудачу. Такой информацией поделился министр обороны России Сергей Шойгу.
"Все попытки ВСУ провести десантную операцию на Херсонском направлении не увенчались успехом", — сказал Шойгу в ходе заседания коллегии Минобороны.
Министр обороны РФ напомнил о колоссальных потерях в украинской морской пехоте и подразделениях Сил специальных операций, которые стали итогом профессионализма ВС РФ, действующих на опережение.
Шойгу добавил, что суммарно потери ВСУ за месяц составили свыше 13,7 тыс. человек и приблизительно 1 800 единиц военной техники и вооружения.
Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.