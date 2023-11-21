Военные эксперты США заговорили о "новой стратегии поражением" ВСУ

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Американские военные эксперты и аналитики не считают провал контрнаступления Вооружённых сил Украины катастрофой.

Фото: openverse by President Of Ukraine is licensed under "The President honored the memory of fallen Ukrainian soldiers. The ceremony took place on the Mars field of Lychakiv cemetery." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Об этом сообщает польский портал WNP.

Правда, они сходятся во мнении, что "контрнаступ" армии Украины — это была "упущенная в критический момент возможность, а другой такой уже не будет".

Однако некоторые из экспертов утверждают, что у украинской армии сейчас "новая стратегия" на полях сражений. От старой она отлична тем, что Киев уже "не настолько нацелен на отвоевание утраченных территорий". На что именно нацелен Киев, обозреватели внятно сказать так и не смогли.

"Мы не проигрываем, это стратегия у нас такая", — иронично комментирует ситуацию телеканал "Царьград".