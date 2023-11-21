Американские военные эксперты и аналитики не считают провал контрнаступления Вооружённых сил Украины катастрофой.
Об этом сообщает польский портал WNP.
Правда, они сходятся во мнении, что "контрнаступ" армии Украины — это была "упущенная в критический момент возможность, а другой такой уже не будет".
Однако некоторые из экспертов утверждают, что у украинской армии сейчас "новая стратегия" на полях сражений. От старой она отлична тем, что Киев уже "не настолько нацелен на отвоевание утраченных территорий". На что именно нацелен Киев, обозреватели внятно сказать так и не смогли.
"Мы не проигрываем, это стратегия у нас такая", — иронично комментирует ситуацию телеканал "Царьград".
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