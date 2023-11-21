Жестокая битва у Работино: окопы завалены трупами ВСУ, пылает техника США

На Запорожском направлении Вооружённые силы Украины продолжают попытки наступления на Работино.

Фото: "Anti-terrorist operation in eastern Ukraine (War Ukraine)" by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

У Новопрокоповки националисты пытаются прорваться к посёлку, но их уничтожают бойцы 70-го полка армии России и других подразделений.

В результате отражения очередной атаки бойцами Южного военного округа уничтожены американские бронемашины MRAP MaxxPro. После этого бойцы российской армии добивали бандеровский десант в поле и окопах.

На предоставленном порталом видео видны погибшие и раненые военнослужащие ВСУ, часть выживших пытается спастись и возвратиться на свои позиции.