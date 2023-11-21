На Запорожском направлении Вооружённые силы Украины продолжают попытки наступления на Работино.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
У Новопрокоповки националисты пытаются прорваться к посёлку, но их уничтожают бойцы 70-го полка армии России и других подразделений.
В результате отражения очередной атаки бойцами Южного военного округа уничтожены американские бронемашины MRAP MaxxPro. После этого бойцы российской армии добивали бандеровский десант в поле и окопах.
На предоставленном порталом видео видны погибшие и раненые военнослужащие ВСУ, часть выживших пытается спастись и возвратиться на свои позиции.
Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.