В Воздушных силах Украины признались, что их ПВО не справится с новыми БПЛА Shahed-238

Системы противовоздушной обороны Украины могут не справиться с новыми моделями беспилотных аппаратов "Shahed-238".

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Об этом заявил спикер украинских Воздушных сил Юрий Игнат, поделившись со СМИ очередной нерадостной новостью. Он отметил, что сбивать эти усовершенствованные дроны-камикадзе будет якобы намного труднее, чем те, которые накрывают Незалежную сейчас.

"Появились новости, что Иран новый Shahed выпускает с реактивным двигателем, с разной радиолокационной наводкой. Этот Shahed очень реактивный. Он окрашен в чёрный матовый цвет, что ещё может усложнить работу визуального обнаружения", — подчеркнул Игнат.

Правда, он сделал оговорку, что не знает, будет ли получать их российская армия, но "опыт такой у этих государств есть".