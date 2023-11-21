Российская армия ещё раз ударила кассетными боеприпасами по Авдеевке.
Воздушно-космическими войсками России были нанесены массированные удары кассетными авиационными бомбами РБК-500 с модулем унифицированного модуля планирования и коррекции (УМПК) по объектам Вооружённых сил Украины на южном фланге города, в районе микрорайона Химик.
Об этом сообщает Telegram-канал политолога Александра Семченко.
В радиоэфире армии Украины сейчас наблюдается натуральная истерика и сообщения об огромном количестве убитых и раненых, отмечает обозреватель.
"А ведь предупреждали, что в игру с кассетами можно играть вдвоём. Только вес русских бомб 500 килограммов, а бандеровских снарядов — 43 килограмма. Почувствуйте разницу!" — подытожил Семченко.
Изучив чаты в соцсетях, где молодые арабы делятся секретами, как пересечь российско-финскую границу, издание "Фонтанка" выяснила схему, как беженцы попадают в Северную Европу.