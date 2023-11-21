Впервые выложены кадры применения высокоточных ударных дронов ВТ-40 ночью

В Интернете появились первые кадры применения в ночное время российских высокоточных беспилотников-камикадзе "ВТ-40".

Фото: Openverse by АрміяInform is licensed under CC BY 4.0

Об этом сообщает Telegram-канал "Судоплатов".

Благодаря внедрению самых новых технологий, FPV расчёты армии России получили возможность работать круглые сутки.

Напомним, дрон ВТ-40 ("Владлен Татарский") — это комплектация некоммерческого проекта "Судный День" и FPV-беспилотного аппарата от "Русский беспилотник". "ВТ-40" пошёл в серию перед украинским "контрнаступом" летом 2023 года.

Используется дрон для высокоточного огневого поражения ВСУ. При помощи этого FPV-БПЛА было остановлено несколько прорывов врага.