В Интернете появились первые кадры применения в ночное время российских высокоточных беспилотников-камикадзе "ВТ-40".
Об этом сообщает Telegram-канал "Судоплатов".
Благодаря внедрению самых новых технологий, FPV расчёты армии России получили возможность работать круглые сутки.
Напомним, дрон ВТ-40 ("Владлен Татарский") — это комплектация некоммерческого проекта "Судный День" и FPV-беспилотного аппарата от "Русский беспилотник". "ВТ-40" пошёл в серию перед украинским "контрнаступом" летом 2023 года.
Используется дрон для высокоточного огневого поражения ВСУ. При помощи этого FPV-БПЛА было остановлено несколько прорывов врага.
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