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Первая группа батальона из бывших пленных ВСУ отправилась на задание в зоне СВО

Силовые структуры

Первую группу, состоящую из попавших в российский плен солдат ВСУ, отправили на боевое задание в зону спецоперации.

Первая группа батальона из бывших пленных ВСУ отправилась на задание в зоне СВО
Фото: Вадим Савицкий

По словам бойца РФ Виктора Киричанского с позывным "Кирик", бывшие военнопленные попали в батальон им. Богдана Хмельницкого, входящий в формирование "Каскад". Как пояснил солдат, все участники батальона приняли верное решение, начав сражаться на стороне ВС России.

"Первая группа сегодня уже выехала на боевое задание", — подчеркнул "Кирик" в разговоре с РИА Новости.

Он добавил, что группа, состоящая из бывших пленных, будет осуществлять очистку Донбасса от националистов.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о массовой сдаче украинских военных в российский плен. Он считает, что солдаты ВСУ осознали невозможность прорыва линии обороны армии РФ.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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