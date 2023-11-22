Первая группа батальона из бывших пленных ВСУ отправилась на задание в зоне СВО

Первую группу, состоящую из попавших в российский плен солдат ВСУ, отправили на боевое задание в зону спецоперации.

Фото: Вадим Савицкий

По словам бойца РФ Виктора Киричанского с позывным "Кирик", бывшие военнопленные попали в батальон им. Богдана Хмельницкого, входящий в формирование "Каскад". Как пояснил солдат, все участники батальона приняли верное решение, начав сражаться на стороне ВС России.

"Первая группа сегодня уже выехала на боевое задание", — подчеркнул "Кирик" в разговоре с РИА Новости.

Он добавил, что группа, состоящая из бывших пленных, будет осуществлять очистку Донбасса от националистов.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о массовой сдаче украинских военных в российский плен. Он считает, что солдаты ВСУ осознали невозможность прорыва линии обороны армии РФ.