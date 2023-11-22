Жителя России приговорили к 2,5 годам тюрьмы. В 2021 году он делал рассылки с сообщениями, в которых угрожал взорвать более 800 объектов в России и Белоруссии. Такую информацию приводит Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Как сообщил ТАСС, ссылаясь на данные суда, подозреваемый попал под уголовную статью 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Суд Омска приговорил мужчину к 2,5 годам лишения свободы. Также обвиняемый должен выплатить штраф 2,5 млн рублей.
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