ФСБ: "Заминировавший" 800 объектов россиянин отправился в тюрьму на 2,5 года

Жителя России приговорили к 2,5 годам тюрьмы. В 2021 году он делал рассылки с сообщениями, в которых угрожал взорвать более 800 объектов в России и Белоруссии. Такую информацию приводит Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Фото: commons.wikimedia.org

Как сообщил ТАСС, ссылаясь на данные суда, подозреваемый попал под уголовную статью 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Суд Омска приговорил мужчину к 2,5 годам лишения свободы. Также обвиняемый должен выплатить штраф 2,5 млн рублей.