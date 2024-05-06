Тактическое ядерное оружие России. Для "западных партнёров" представлен широкий ассортимент

Какое тактическое ядерное оружие Россия приготовила для "партнёров"

4:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

6 мая в российском руководстве заявили, что армия РФ проведёт учения по применению нестратегического ядерного оружия.

Фото: commons.wikimedia.org by Andrei Shmatko is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

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Сделано данное заявление на фоне сообщений представителей стран-членов НАТО об отправке своих военнослужащих на Украину. Генштаб армии РФ отметил, что приступает к подготовке к учениям с отработкой применения российского тактического ядерного оружия. В манёврах задействуют бригады артиллерии и ракетных войск, а также частично тактическую авиацию Воздушно-космических войск России и Военно-морского флота России.

А какое тактическое ядерное оружие есть на вооружении ВС РФ, и для чего оно нужно?

Акт, протокол, сдал, принял…

Итак, ядерная боевая часть как опция устанавливается в ракеты 9М723-1 оперативных тактических комплексов "Искандер-М" и в низковысотные крылатые ракеты 9М728. Мощность перечисленных боеснарядов может достигать 50 килотонн, что даёт возможность локально поражать выбранные цели без нанесения масштабного ущерба.

Этими ракетами можно уничтожать крупные узлы логистики, командно-штабную инфраструктуру неприятеля, позиционные районы противоракетной обороны, бункеры для авиатехники и т. д. В "украинской истории" так, к примеру, можно поразить шлюзы бункерных ангаров в горах Карпаты, где украинская армия может разместить переданные ВВСУ самолёты F-16.

Тактическая ядерная боевая часть аналогичной мощности также может применяться в баллистических ракетах "Кинжал" (носители Ту-22М3 и МиГ-31К), высокоскоростных крылатых ракетах Х-32 (Ту-22М3) и прочих крылатых ракетах типа "воздух — земля".

Также ядерными боевыми частями разной мощности могут быть оснащены малозаметные ракеты Х-69. Кстати, предполагается, что именно их (но, разумеется, без ядерного заряда) применяли российские Вооружённые силы для уничтожения Трипольской ТЭС в Киевской области.

И артиллеристы

Обладает ЯБЧ и ствольная артиллерия. К известным снарядам с такой боевой частью для ствольной артиллерии можно отнести снаряд 3БВ3, который предназначен для гаубичной артиллерии калибра 152 мм. Он обладает мощностью 2,5 килотонны и может быть использован буксируемыми и самоходными орудиями различных типов. Этот снаряд является самым компактным тактическим ядерным снарядом российской разработки, что делает его уникальным среди аналогичных боеприпасов. Он может применяться в боекомплектах гаубиц Д-20, "Акация", "Мста-Б", "Гиацинт-Б", "Мста-С/СМ", "Мальва" и "Коалиция-СВ".

Для самоходных артиллерийских установок "Пион" и "Малка" разработан 203-мм ядерный снаряд РД5-1 мощностью порядка 2 килотонны. Также для них разрабатывались снаряды "Саженец", "Перфоратор" и "Клещевина".

В своё время также для 240-мм самоходного миномёта "Тюльпан" разработаны ядерные мины ЗБ4 "Буревестник" с дальностью стрельбы около 10 километров и активно-реактивная ЗБ11 с дальностью 18 километров. Мощность этих мин составляла 2 килотонны.

Досье

"Искандер-М" — оперативно-тактический ракетный комплекс, предназначенный для поражения малоразмерных и площадных целей, таких как огневые средства противника, средства ПВО и ПРО, командные пункты и узлы связи, войска в районах сосредоточения и другие важные объекты. Оснащён различными типами боеголовок, включая кассетные, топливно-воздушные, осколочно-фугасные, а также способен нести ядерные боеголовки. Ракеты комплекса могут достигать дальности до 500 км и имеют высокую точность, достигая круговой погрешности в 5-7 метров.

Ракета "Кинжал” — гиперзвуковая баллистическая ракета воздушного базирования, предназначенная для поражения как стационарных, так и мобильных целей, включая авианосцы. Она может нести как обычные, так и ядерные боеголовки и запускается с перехватчиков МиГ-31К и бомбардировщиков Ту-22М3. Ракета способна развивать скорость до 10 махов и имеет дальность полёта до 2000 км при запуске с МиГ-31К.