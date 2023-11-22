Под Авдеевкой армия России реализует самый мрачный сценарий для ВСУ

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Под Авдеевкой российская армия реализует самый мрачный сценарий для Вооружённых сил Украины.

Фото: Телеграм Юрий Котенок

Положение украинских войск с каждым часом становится труднее. Об этом сообщает польское издание Interia.

Продолжается массированный штурм населённого пункта. Штурмовики ВС РФ указывают на то, что их цель в том, чтобы быстрее перекрыть подъездные пути, по которым можно было бы доставлять припасы националистам.

"Самый мрачный сценарий для ВСУ — это окончательное закрытие крышки котла, то есть полное окружение города", — пишет автор статьи Марцин Ян Орловский.

В самом узком месте "клещи" армии России находятся уже на расстоянии 7-ми км друг от друга.