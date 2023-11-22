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ВСУ потеряли батарею, прикрывавшую плацдарм в Крынках: разбор "Военной хроники"

Силовые структуры

Киев потерял батарею гаубиц, которые прикрывали плацдарм в Крынках.

ВСУ потеряли батарею, прикрывавшую плацдарм в Крынках: разбор "Военной хроники"
Фото: anna-news.info

Это не первая потеря украинцами артиллерии после начала десантной операции на левобережье Днепра, но по ней можно вывод о состоянии ВСУ в этом районе.

18-19 ноября в ходе контрбатарейной стрельбы было поражено не менее 4-х орудий калибра 155 мм. Любопытно, что все были развёрнуты на небольшом участке. Такая плотность наводит на мысль, что орудия использовались для поддержки войск на плацдарме.

Артиллерия, по всей вероятности, должна была оказывать поддержку десанту ВСУ постоянно и не могла покинуть позиции. Сосредоточенный огонь требует постоянного подвоза боеприпасов, с которыми и образовалась проблема.

Скорее всего, на правом берегу артиллерия была рассредоточена где-то на равном удалении от склада боеприпасов. Необычная активность в этом районе совпала с проведением ротации на левом берегу или попыткой увеличить группировку и расширить плацдарм у Крынок. Передвижения украинской армии были вскрыты, после чего был нанесён удар "Ланцетами".

После потери батареи прикрытие пехоты ВСУ на левом берегу Днепра будет на какое-то время осложнено, а Генштаб Украины придётся решать вопрос с прикрытием своих сил.

 

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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