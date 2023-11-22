Интенсивность применения Россией кассетных РБК-500 продолжает нарастать

Интенсивность применения Вооружёнными силами России кассетных РБК-500 с модулем унифицированного модуля планирования и коррекции (УМПК) по позициям подразделений ВСУ продолжает нарастать.

Фото: "Unexploded M85 type cluster submunition. Please credit image as follows: (c) Stéphane De Greef, Landmine and Cluster Munition Monitor" by Cluster Munition Coalition is licensed under CC BY 2.0.

Об этом сообщает Минобороны РФ, предоставляя видеоролик с ударами по боевиками украинских формирований.

Напомним, сегодня ночью Воздушно-космические войска РФ нанесли массированные удары по объектам армии Украины на южном фланге Авдеевки, в районе микрорайона Химик.

Ранее кадры применения снарядов РБК-500 появились с позиций под Старомайорским.