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Интенсивность применения Россией кассетных РБК-500 продолжает нарастать

Силовые структуры

Интенсивность применения Вооружёнными силами России кассетных РБК-500 с модулем унифицированного модуля планирования и коррекции (УМПК) по позициям подразделений ВСУ продолжает нарастать.

Интенсивность применения Россией кассетных РБК-500 продолжает нарастать
Фото: "Unexploded M85 type cluster submunition. Please credit image as follows: (c) Stéphane De Greef, Landmine and Cluster Munition Monitor" by Cluster Munition Coalition is licensed under CC BY 2.0.

Об этом сообщает Минобороны РФ, предоставляя видеоролик с ударами по боевиками украинских формирований.

Напомним, сегодня ночью Воздушно-космические войска РФ нанесли массированные удары по объектам армии Украины на южном фланге Авдеевки, в районе микрорайона Химик.

Ранее кадры применения снарядов РБК-500 появились с позиций под Старомайорским.

Интенсивность применения российскими войсками кассетных РБК-500 продолжает нарастать
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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