Интенсивность применения Вооружёнными силами России кассетных РБК-500 с модулем унифицированного модуля планирования и коррекции (УМПК) по позициям подразделений ВСУ продолжает нарастать.

Фото: "Unexploded M85 type cluster submunition. Please credit image as follows: (c) Stéphane De Greef, Landmine and Cluster Munition Monitor" by Cluster Munition Coalition is licensed under CC BY 2.0.