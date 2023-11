Согласно российским государственным СМИ, которые ссылаются на Генпрокуратуру Украины, за девять месяцев текущего года в ВСУ были зафиксированы десятки случаев дезертирства военнослужащих. Некоторые совершил акты самострела.

Фото: openverse.org by 7th Army Training Command is licensed under CC BY 2.0