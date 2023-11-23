Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Театре на Трубной в декабре пройдут показы спектакля "Час тишины"
Daily Mail: провалы в памяти связаны с влиянием алкоголя на особую область мозга
Екатеринбургский депутат призвал увеличить стоимость проезда в транспорте, а бедным — "ходить пешком"
Несмотря на сложную обстановку в регионе, российские туристы сохраняют интерес к поездкам в Египет
Военный эксперт предупредил о риске нападения НАТО на Россию
Пермские школьники выбросили фекалии под дверь квартиры своей учительницы
Глава Минюста РФ Чуйченко рассказал об ошибках иноагентов в суде: никто не сказал — я за Россию
Турецкое издание Aydinlik Gazetesi: США проиграли России на Украине, променяв Киев на Тель-Авив
Владимир Путин прилетел на саммит ОДКБ в Минск

Из-за дезертирства военнослужащих ВСУ направляют в дисциплинарные батальоны

Силовые структуры

Согласно российским государственным СМИ, которые ссылаются на Генпрокуратуру Украины, за девять месяцев текущего года в ВСУ были зафиксированы десятки случаев дезертирства военнослужащих. Некоторые  совершил акты самострела.

Из-за дезертирства военнослужащих ВСУ направляют в дисциплинарные батальоны
Фото: openverse.org by 7th Army Training Command is licensed under CC BY 2.0

Имеются данные о том, что многих украинских военных, нарушивших правила, направляют в так называемые дисциплинарные батальоны, при этом данный факт не афишируется. Однако  из-за того, что штрафники, попав на передовую линию, стали массово сдаваться, на них в основном возлагают строительные работы, пишет РИА Новости.

В некоторых  частях появились проблемы набора персонала, поскольку личный состав не полностью заполнен. По словам бывшего солдата ВСУ Антона Амосова, давно уже нет очередей в военкоматы, которые наблюдались в начале конфликта. Те, кто был призван в армию с самого начала, и служит на фронте уже почти два года, "сходят с ума".

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Российский актёр был найден мёртвым в горячем источнике в Индии

Российский актёр Максим Белецкий трагически погиб в Индии при странных обстоятельствах. В полиции сообщили пикантные подробности.

Российский актёр погиб в Индии при странных обстоятельствах
В Крыму во время атаки дронов ВСУ погиб старший мичман ВМФ России Денис Никитин
Командир российского катера погиб в Крыму во время атаки украинских дронов
Боец ВС РФ рассказал о дуэли с женщиной-снайпером, воевавшей за ВСУ
Певец Шарлот вернулся в Россию: из Пулково увели в наручниках
Выборы президента в Аргентине: новое экономическое чудо или крах? Алексей Гончаров Босния и Герцеговина находятся в плену внутренних раздоров и американских санкций Михаил Плисюк RS: главная цель конфликта на Украине - забрать Чёрное море для НАТО Олег Володин
Выяснилось, зачем российские бойцы рыли секретные туннели в Авдеевке
В Петербурге таролог напала на учительницу с водой и солью из-за тройки дочери
Ученые рассказали, что происходит в организме при старении
Ученые рассказали, что происходит в организме при старении
Последние материалы
Умер актёр из комедии "Ва-банк" Влодимеж Мусял, известный по роли Шпули
SHAMAN, Газманов и "Любэ": россияне составили рейтинг музыкантов-патриотов
В Роскачестве назвали запрещённые в России E-добавки
В Ливане погиб сын главы фракции "Хезболла" в парламенте страны
Садальский рассказал, что Алла Пугачёва стала "рабой любви" из-за "глупого Максима"
Максим Галкин* готов выступать перед россиянами за 100 тыс. евро
В кишинёвском парке выложили свастику из скамеек
Тело актера, умершего в Индии, не вернут на Родину
Генпрокуратуры Украины сообщила, что число дезертировал увеличилось в 10 раз
Граждане России предоставили ответы на ключевые вопросы: отношение к СВО, "трудовой миграции" и абортам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников