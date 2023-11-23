Из-за дезертирства военнослужащих ВСУ направляют в дисциплинарные батальоны

Согласно российским государственным СМИ, которые ссылаются на Генпрокуратуру Украины, за девять месяцев текущего года в ВСУ были зафиксированы десятки случаев дезертирства военнослужащих. Некоторые совершил акты самострела.

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Имеются данные о том, что многих украинских военных, нарушивших правила, направляют в так называемые дисциплинарные батальоны, при этом данный факт не афишируется. Однако из-за того, что штрафники, попав на передовую линию, стали массово сдаваться, на них в основном возлагают строительные работы, пишет РИА Новости.

В некоторых частях появились проблемы набора персонала, поскольку личный состав не полностью заполнен. По словам бывшего солдата ВСУ Антона Амосова, давно уже нет очередей в военкоматы, которые наблюдались в начале конфликта. Те, кто был призван в армию с самого начала, и служит на фронте уже почти два года, "сходят с ума".