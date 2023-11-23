Политолог Ищенко: США будут поддерживать Украину до печального конца

США будут поддерживать Украину до конца и, вопреки мнению многих экспертов и не прекратят поставки вооружений.

Фото: "Russia Ukraine War - Day 50: Fresh graves and mourning in Ukraine" by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

В этом убеждён политолог и историк Ростислав Ищенко.

Дело в том, что Штатам надо плотно связать РФ и ее ресурсы на западе, не давая ей переключиться на другие кризисы — ближневосточный и тайваньский. А значит, надо чтобы Киев воеваа как можно дольше.

Для этого Белый дом подготовил два сценария. Первый — заморозка конфликта по схеме "каждый владеет территорией, которую контролирует". Тут Россия получит под боком остатки Украины, жаждущей реванша, а Запад позже опять накачает её оружием.

Второй вариант — позволить ВС РФ занять всю Украину, но тогда фронт должен отступать к западной границе с кровопролитными боями. Зеленский убежит за границу, где станет президентом в изгнании, а вышедшие из страны ВСУ будут интернированы в Польше и послужат основой для террористического антироссийского движения. России же достанется разрушенная огромная территория Украины, и угроза группировок НАТО по западной границе.

Тогда Кремль будет вынужден вкладываться в восстановление экономики экс-Украины и держать армию на этих границах.

"Поэтому Вашингтон обеспокоен способностью ВСУ и дальше удерживать фронт от развала. Америке надо, чтобы ВСУ медленно отступали к западной границе, оставляя наступающим российским войскам разрушенные и обезлюдившие города и сёла. Население тоже должно в большинстве своём уйти на Запад, чтобы можно было обвинить Россию в этнической чистке", — отметил эксперт.

Если все пойдёт не так, нынешний фронт рухнет и ВСУ разбегутся, то РФ слишком быстро займёт Украину и приобретёт много целых материальных ценностей, а также людей, которые под будут восстанавливать страну и защищать от с Запада. В США это понимают и будут всячески поддерживать партию войны.

Вашингтону всё равно, сколько ещё погибнет, ведь гибнут украинцы за призрачную гегемонию США, при этом Белому дому ни борьба, ни гибель людей ничего не стоят, цитирует "Военное дело" Ищенко.