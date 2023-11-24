Глава "КАМАЗа" лично вручил танкистам оборудование для ведения боя

Глава ПАО "КАМАЗ", совпредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта Сергей Когогин и активисты ОНФ передали приобретенные в рамках сбора "Всё для Победы!" товары военнослужащим танкового подразделения. В этот перечень входит оборудование и автотехника.

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От ОНФ бойцам были переданы огнеупорные костюмы, дизельные генераторы, квадрокоптеры, тепловизионные прицелы и бинокли, радиостанции с ретрансляторами, средства радиоэлектронной борьбы, а также квадроциклы и автомобиль УАЗ.

Военнослужащие получили технические средства и оборудование при прибытии Сергея Когогина и совпредседателя центрального штаба Народного фронта, руководителя исполкома Народного фронта Михаила Кузнецова в местонахождение подразделения близ линии соприкосновения. Гости выразили благодарность танкистам за их вклад в защиту Родины, вручив им памятные часы.

По словам руководителя КАМАЗа, все поставленное Народным фронтом будет полезным для бойцов. Хотя танковое подразделение хорошо оснащено, дополнительная техника будет отличным дополнением. На передовой техника часто выходит из строя, поэтому дополнительные ресурсы всегда кстати.

Военнослужащие подчеркнули, что они действительно нуждались в огнеупорных костюмах, и один из них выразил благодарность Народному фронту и всем гражданам России, которые помогают в проведении социально-важных операций, от лица своих товарищей. "Все, что вы привезли, нам действительно необходимо, еще раз спасибо вам!" — подытожил танкист.

Стоит отметить, что гуманитарные грузы, закупленные за счет КАМАЗа и личных средств его сотрудников, доставлялись как самой компанией, организовавшей семь собственных отправок гуманитарной помощи в Лисичанск, ЛДНР и воинские части, так и в рамках совместных отправок из города Набережные Челны и Татарстана.

Примерно 465 тонн грузов общей стоимостью 199 миллионов рублей, включая девять грузовиков "КАМАЗ", три легковых автомобиля, семь квадроциклов, а также запчасти, шины, генераторы, строительные материалы и другие необходимые товары, были доставлены в военные части России. Приблизительно 100 тонн гуманитарной помощи общей стоимостью более 21 миллиона рублей было закуплено и доставлено жителям Лисичанска, сообщает atas.info.

Кроме того, летом этого года 500 детей из ЛНР отправились на отдых в заводской оздоровительно-образовательный комплекс "Саулык" в сопровождении педагогов. Это обошлось предприятию в 24,5 миллиона рублей.

Для мобилизованных сотрудников компания приобрела обмундирование на сумму 145 миллионов рублей, а с сентября прошлого года каждый месяц направляет материальную помощь мобилизованным и их семьям. Общий объем гуманитарной помощи, предоставленной КАМАЗом, составляет около 0,5 млрд рублей.