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Авдеевская промзона перешла под контроль российской армии

0:36
Силовые структуры

Промзона в Авдеевке перешла под контроль российской армии.

Авдеевская промзона перешла под контроль российской армии
Фото: "Встреча подразделений ВС РФ и ЛНР в Новоайдаре 006" by Unknown authorUnknown author is licensed under CC BY 4.0.

Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

По информации, по состоянию на текущий момент ожидаются подтверждения о полном контроле над данным участком.

"Тем не менее, есть продвижение. И это подтверждают и украинские и наши источники", — отмечает ведущий Первого канала.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины бросают позиции у Авдеевки и отходят под натиском штурмовиков армии России.

ВСУ: в Авдеевке ситуация тяжёлая, большие потери, русские продвигаются
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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