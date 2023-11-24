Авдеевская промзона перешла под контроль российской армии

0:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Промзона в Авдеевке перешла под контроль российской армии.

Фото: "Встреча подразделений ВС РФ и ЛНР в Новоайдаре 006" by Unknown authorUnknown author is licensed under CC BY 4.0.

Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

По информации, по состоянию на текущий момент ожидаются подтверждения о полном контроле над данным участком.

"Тем не менее, есть продвижение. И это подтверждают и украинские и наши источники", — отмечает ведущий Первого канала.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины бросают позиции у Авдеевки и отходят под натиском штурмовиков армии России.