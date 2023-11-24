Промзона в Авдеевке перешла под контроль российской армии.
Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.
По информации, по состоянию на текущий момент ожидаются подтверждения о полном контроле над данным участком.
"Тем не менее, есть продвижение. И это подтверждают и украинские и наши источники", — отмечает ведущий Первого канала.
Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины бросают позиции у Авдеевки и отходят под натиском штурмовиков армии России.
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