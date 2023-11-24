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ВСУ бросают позиции у Авдеевки и отходят под натиском штурма — сводка с фронта

0:54
Силовые структуры

Украинская армия бросает позиции под Авдеевкой и отходит под натиском штурмовиков ВС РФ. Такова информация с авдеевского направления в сводке от военкоров.

ВСУ бросают позиции у Авдеевки и отходят под натиском штурма — сводка с фронта
Фото: Телеграм Юрий Котенок

По данным сводки, на южном фланге направления в районе промзоны идут ожесточённые бои. С утра 24 ноября бойцы российской армии штурмуют позиции врага, который бросает свои позиции и отступает, оставляя раненых и убитых.

Telegram-канал "Резидент" сообщает, ссылаясь на источники в Генштабе ВСУ, что ситуация вокруг населённого пункта развивается по пути Артёмовска с точки зрения потерь личного состава националистов киевского режима и их бессмысленности. ВСУ опять обороняются до последнего, а украинское командование кидает новое "пушечное мясо" по указанию Киева, не имея хоть какого-то влияния на ситуацию.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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