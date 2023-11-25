Марков рассказал о захвате ВС РФ промзоны в Авдеевке: ВСУ готовятся к отступлению

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Политолог Сергей Марков сообщил, что армии России удалось захватить промзону в Авдеевке.

Фото: Минобороны РФ

Марков назвал захват промышленной территории в Адеевке яркой победой России.

"Это был один из самых сильных узлов укрепрайона Авдеевки", — написал политолог в своём Telegram-канале.

Он отметил, что ВСУ, опасаясь "котла или полукотла", готовятся к отступлению.

Политический эксперт не исключает, что ВС РФ удастся взять Авдеевку к Новому году.