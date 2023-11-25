Политолог Сергей Марков сообщил, что армии России удалось захватить промзону в Авдеевке.
Марков назвал захват промышленной территории в Адеевке яркой победой России.
"Это был один из самых сильных узлов укрепрайона Авдеевки", — написал политолог в своём Telegram-канале.
Он отметил, что ВСУ, опасаясь "котла или полукотла", готовятся к отступлению.
Политический эксперт не исключает, что ВС РФ удастся взять Авдеевку к Новому году.
"Решающую роль в этой победе сыграло то, что армия России наконец-то тоже начала использовать кассетные боеприпасы", — объяснил Марков.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.