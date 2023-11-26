Военный журналист Александр Сладков информирует о том, что Вооружённые силы России смогли прорваться через оборону ВСУ Авдеевской промки. По его мнению, населённый пункт был самой укреплённой областью на всей фронтовой линии. Он считает действия российских военных настоящим подвигом.
"Противник должен понять всё несчастье своего положения", — написал он.
Ранее Сладков отмечал, что захват Авдеевки Вооружёнными силами России позволит переместить военные действия подальше от городов Донецк, Горловка и Ясиноватая. Он утверждал, что именно из Авдеевки украинские военные обстреливали города Донецкой Народной Республики.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.