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Военкор Сладков: ВC России прорвались через самый крепкий участок обороны ВСУ в Авдеевке

Силовые структуры

Военный журналист Александр Сладков информирует о том, что Вооружённые силы России смогли прорваться через оборону ВСУ Авдеевской промки. По его мнению, населённый пункт был самой укреплённой областью на всей фронтовой линии. Он считает действия российских военных настоящим подвигом.

Военкор Сладков: ВC России прорвались через самый крепкий участок обороны ВСУ в Авдеевке
Фото: "Vostok2018-37" by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0.

"Противник должен понять всё несчастье своего положения", — написал он.

Ранее Сладков отмечал, что захват Авдеевки Вооружёнными силами России позволит переместить военные действия подальше от городов Донецк, Горловка и Ясиноватая. Он утверждал, что именно из Авдеевки украинские военные обстреливали города Донецкой Народной Республики.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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