Военный журналист Александр Сладков информирует о том, что Вооружённые силы России смогли прорваться через оборону ВСУ Авдеевской промки. По его мнению, населённый пункт был самой укреплённой областью на всей фронтовой линии. Он считает действия российских военных настоящим подвигом.

Фото: "Vostok2018-37" by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0.