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Кадры русского салюта из "зажигалок" для ВСУ под Авдеевкой

Силовые структуры

Российская армия так называемыми "зажигалками" под Авдеевкой нанесла удары по позициям боевиков украинской армии.

Кадры русского салюта из "зажигалок" для ВСУ под Авдеевкой
Фото: скриншот из видео очевидцев

Выглядит такой удар эффектно и эффективно, пишет телеканал "Царьград", предоставляя видеоролик с мест.

"Символично, что такой салют наши воины устроили минувшей ночью, когда оккупированная украинскими националистами с 2014 года Авдеевская промзона была освобождена", — отмечает издание.

Ранее сообщалось, что в Авдеевке ВСУ побежали "мародёрить город", а это значит, что скоро ожидается их бегство из населённого пункта.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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