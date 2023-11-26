Кадры русского салюта из "зажигалок" для ВСУ под Авдеевкой

Российская армия так называемыми "зажигалками" под Авдеевкой нанесла удары по позициям боевиков украинской армии.

Фото: скриншот из видео очевидцев

Выглядит такой удар эффектно и эффективно, пишет телеканал "Царьград", предоставляя видеоролик с мест.

"Символично, что такой салют наши воины устроили минувшей ночью, когда оккупированная украинскими националистами с 2014 года Авдеевская промзона была освобождена", — отмечает издание.

Ранее сообщалось, что в Авдеевке ВСУ побежали "мародёрить город", а это значит, что скоро ожидается их бегство из населённого пункта.