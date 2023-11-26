Российская армия так называемыми "зажигалками" под Авдеевкой нанесла удары по позициям боевиков украинской армии.
Выглядит такой удар эффектно и эффективно, пишет телеканал "Царьград", предоставляя видеоролик с мест.
"Символично, что такой салют наши воины устроили минувшей ночью, когда оккупированная украинскими националистами с 2014 года Авдеевская промзона была освобождена", — отмечает издание.
Ранее сообщалось, что в Авдеевке ВСУ побежали "мародёрить город", а это значит, что скоро ожидается их бегство из населённого пункта.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.