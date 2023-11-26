В Авдеевке ВСУ побежали "мародёрить город", значит скоро выйдут

0:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Успехи российской армии в Авдеевке заметны всё сильнее.

Фото: Telegram-канал Сергея Колясникова

Об этом сообщает Telegram-канал издания "Украина.ру". По информации, бойцы ВС РФ стали пробиваться вперёд.

"Противник побежал мародёрить город, значит скоро выйдет", — отмечает портал.

По словам военкоров, по масштабам и сложности, Авдеевка — это второй Артёмовск.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что американские танки Abrams не сыграли большую роль на полях сражений, так как их предоставили украинской армии "слишком мало".