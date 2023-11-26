Успехи российской армии в Авдеевке заметны всё сильнее.
Об этом сообщает Telegram-канал издания "Украина.ру". По информации, бойцы ВС РФ стали пробиваться вперёд.
"Противник побежал мародёрить город, значит скоро выйдет", — отмечает портал.
По словам военкоров, по масштабам и сложности, Авдеевка — это второй Артёмовск.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что американские танки Abrams не сыграли большую роль на полях сражений, так как их предоставили украинской армии "слишком мало".
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.