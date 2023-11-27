Подпольщик сообщил о ракетном ударе по авиазаводу в Киеве, где производят БПЛА

Координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о российском ракетном ударе по авиационному заводу в Киеве, где создают беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для украинской армии.

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По его словам, атака была реализована в ночь на 24 ноября. Он добавил, что громкие звуки были слышны рядом с аэропортом "Жуляны". Подпольщик заявил о прилётах по "Заводу 410", который обеспечивал ВСУ беспилотниками.

"Прилёт был хорошим и качественным", — отметил Лебедев в беседе с РИА Новости.

Как пояснил представитель подполья, после ракетного удара произошла детонация.

Ранее стало известно, что крупный украинский нефтезавод, расположенный в Кременчуге, загорелся после атаки беспилотников.