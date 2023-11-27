Координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о российском ракетном ударе по авиационному заводу в Киеве, где создают беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для украинской армии.
По его словам, атака была реализована в ночь на 24 ноября. Он добавил, что громкие звуки были слышны рядом с аэропортом "Жуляны". Подпольщик заявил о прилётах по "Заводу 410", который обеспечивал ВСУ беспилотниками.
"Прилёт был хорошим и качественным", — отметил Лебедев в беседе с РИА Новости.
Как пояснил представитель подполья, после ракетного удара произошла детонация.
Ранее стало известно, что крупный украинский нефтезавод, расположенный в Кременчуге, загорелся после атаки беспилотников.
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.