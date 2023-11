Координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о российском ракетном ударе по авиационному заводу в Киеве, где создают беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для украинской армии.

Фото: "Explosion" by kevin dooley is licensed under CC BY 2.0.