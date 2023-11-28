Вооружённые силы России окружили город Авдеевка на востоке Украины. Армия РФ атаковала населённый пункт с Донецкого направления и промышленной зоны, которую недавно удалось освободить.
"Российские войска окружили город Авдеевка на востоке Украины "со всех сторон", — указали авторы статьи The Independent.
Авдеевка — город, в котором Вооружённые силы Украины могут сосредоточить большое количество воинских подразделений. Потеря города означает утрату такой возможности.
Российские ракеты ударили по стратегическому заводу в Киеве, где производят беспилотники для украинской армии.