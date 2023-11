Your browser does not support the audio element.

Вооружённые силы России окружили город Авдеевка на востоке Украины. Армия РФ атаковала населённый пункт с Донецкого направления и промышленной зоны, которую недавно удалось освободить.

Фото: "Vostok2018-37" by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0.