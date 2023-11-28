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Independent: российская армия окружила Авдеевку и готова к штурму города

0:35
Силовые структуры

Вооружённые силы России окружили город Авдеевка на востоке Украины. Армия РФ атаковала населённый пункт с Донецкого направления и промышленной зоны, которую недавно удалось освободить.

Independent: российская армия окружила Авдеевку и готова к штурму города
Фото: "Vostok2018-37" by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0.

"Российские войска окружили город Авдеевка на востоке Украины "со всех сторон", — указали авторы статьи The Independent.

Авдеевка — город, в котором Вооружённые силы Украины могут сосредоточить большое количество воинских подразделений. Потеря города означает утрату такой возможности.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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