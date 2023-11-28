Independent: российская армия окружила Авдеевку и готова к штурму города

0:35 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы России окружили город Авдеевка на востоке Украины. Армия РФ атаковала населённый пункт с Донецкого направления и промышленной зоны, которую недавно удалось освободить.

Фото: "Vostok2018-37" by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0.

"Российские войска окружили город Авдеевка на востоке Украины "со всех сторон", — указали авторы статьи The Independent.

Авдеевка — город, в котором Вооружённые силы Украины могут сосредоточить большое количество воинских подразделений. Потеря города означает утрату такой возможности.