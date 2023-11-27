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Любовь Степушова

Промзона Авдеевки полностью зачищена. Как это было и что дальше

Силовые структуры » Военные новости

С мест бойцы ВС РФ сообщают, что в ходе боёв они отразили контратаки ВСУ в промзоне Авдеевки и зачистили её. На севере штурмовые отряды зашли на коксохимический завод.

Промзона Авдеевки полностью зачищена. Как это было и что дальше
Фото: Telegram-канал "Негуманитарная помощь. Разведка"

"Ветераны" взяли промзону Авдеевки

"На промке нет ни одной живой души из армии противника, всё зачищено, промзона полностью контролируется ВС РФ", — сообщает 27 ноября вечером Telegram-канал "Негуманитарная помощь. Разведка" .

Военкор Сергей Среда рассказал в Telegram, что основную работу по взятию промзоны выполнила Добровольческая штурмовая бригада "Ветераны". Как ясно из названия, костяк составляют офицеры с опытом службы в ВС РФ и ведения боевых действий.

Решающим, по словам Среды, был день 24 ноября, когда под давлением российских бойцов промзону покинул оперативный штаб ВСУ. Украинцы пешком направились к блокпосту, и их печальная вереница, бредущая в гору по слякоти в сторону Авдеевки, стала символом павшей "промки". После этого побежали и солдаты.

26 ноября промзона практически полностью перешла под контроль российской армии.

Значение взятия промзоны Авдеевки

Промзона граничит через Донецкую кольцевую автодорогу с Киевским районом столицы ДНР, именно поэтому его обстреливали особенно жестоко, как и Ясиноватую. Теперь станет легче.

Telegram-канал "Архангел спецназа" подчёркивает, что взятие промзоны означает овладение стратегической высотой 246 метров над уровнем моря. Для сравнения — высота Авдеевского террикона на севере — 228 метров.

"Там (в промзоне) не было продвижения с 2014 года, незамеченным туда было физически не подойти".

У гарнизона ВСУ в Авдеевке до сих пор есть подъездные дороги с запада, а это значит, что личный состав, БК и провизия поставляться будут, предупреждают российские бойцы.

Отдельные российские источники на местах указывают, что идёт продвижение ВС РФ к северу — на Донецкую фильтровальную станцию, и на юго-запад от промзоны.

Военкор Александр Сладков в Telegram, говоря о значении наступления, пишет, что ему было проще представить, что "мы берем Славянск, чем Авдеевку".

"Этот город укреплён неимоверно. Это город-плацдарм для украинского рывка на Донецк. Это крепость. Я даже мечтать не мог, что мы всерьёз пойдем на Авдеевку. Для меня это будет уничтожение гнезда ВСУ, так много горя принёсшего ДНР. Это славное дело, очень-очень тяжёлое, но очень нужное и героическое".

Украинские источники признают потерю промзоны Авдеевки

Украинский Telegram-канал "Резидент" пишет, что российская армия в Авдеевке применяет тактику, которая принесла ей успех под Бахмутом:

"Сначала они взяли город в оперативное окружение, а потом начинают давить со всех сторон, выдавливая ВСУ с позиций".

Канал указывает, что солдаты ВСУ начали чаще оставлять позиции под Авдеевкой из-за проблем со снабжением и низким моральным духом.

Натовский паблик в Telegram DeepState тоже признаёт потерю промзоны и даже добавляет, что это будет болезненная потеря. Об этом же пишет и Telegram-канал "Мирошников".

Автор считает, что после получения контроля над большей частью промзоны, добраться россиянам до частного сектора на южной окраине города "будет просто вопросом времени".

На севере начался штурм АКХЗ

Российский Telegram-канал Condottierro, освещая события на севере Авдеевки, подчёркивает, что начался штурм Авдеевского коксохимического завода(АКХЗ).

"Соотношение "Штурмов" и обороняющихся оппонентов — 1 к 3. Нас в три раза меньше. Но это не мешает выполнять поставленные задачи. В некоторых случаях перевыполнять", — пишет автор из "вагнеровцев".

Украинец "Мирошников" сообщает, что россияне смогли продвинуться на юго-востоке от завода на 200 метров.

"Негуманитарная помощь. Разведка" информирует, что востоку от АКХЗ российские войска закрепились в районе насосной станции, информация о боях на территории завода на вечер 27 ноября не поступала.

Этот же канал подтверждает отход российских сил с окраин Степового во избежание неоправданных потерь из-за сильных артобстрелов.

"В целом сохраняется прежняя тенденция на перемалывание живой силы и матчасти противника, исходя из продолжающейся переброски резервов врага на Авдеевское направление, данный замысел выполняется успешно", — сообщают авторы.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы авдеевка
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