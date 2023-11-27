С мест бойцы ВС РФ сообщают, что в ходе боёв они отразили контратаки ВСУ в промзоне Авдеевки и зачистили её. На севере штурмовые отряды зашли на коксохимический завод.
"На промке нет ни одной живой души из армии противника, всё зачищено, промзона полностью контролируется ВС РФ", — сообщает 27 ноября вечером Telegram-канал "Негуманитарная помощь. Разведка" .
Военкор Сергей Среда рассказал в Telegram, что основную работу по взятию промзоны выполнила Добровольческая штурмовая бригада "Ветераны". Как ясно из названия, костяк составляют офицеры с опытом службы в ВС РФ и ведения боевых действий.
Решающим, по словам Среды, был день 24 ноября, когда под давлением российских бойцов промзону покинул оперативный штаб ВСУ. Украинцы пешком направились к блокпосту, и их печальная вереница, бредущая в гору по слякоти в сторону Авдеевки, стала символом павшей "промки". После этого побежали и солдаты.
26 ноября промзона практически полностью перешла под контроль российской армии.
Промзона граничит через Донецкую кольцевую автодорогу с Киевским районом столицы ДНР, именно поэтому его обстреливали особенно жестоко, как и Ясиноватую. Теперь станет легче.
Telegram-канал "Архангел спецназа" подчёркивает, что взятие промзоны означает овладение стратегической высотой 246 метров над уровнем моря. Для сравнения — высота Авдеевского террикона на севере — 228 метров.
"Там (в промзоне) не было продвижения с 2014 года, незамеченным туда было физически не подойти".
У гарнизона ВСУ в Авдеевке до сих пор есть подъездные дороги с запада, а это значит, что личный состав, БК и провизия поставляться будут, предупреждают российские бойцы.
Отдельные российские источники на местах указывают, что идёт продвижение ВС РФ к северу — на Донецкую фильтровальную станцию, и на юго-запад от промзоны.
Военкор Александр Сладков в Telegram, говоря о значении наступления, пишет, что ему было проще представить, что "мы берем Славянск, чем Авдеевку".
"Этот город укреплён неимоверно. Это город-плацдарм для украинского рывка на Донецк. Это крепость. Я даже мечтать не мог, что мы всерьёз пойдем на Авдеевку. Для меня это будет уничтожение гнезда ВСУ, так много горя принёсшего ДНР. Это славное дело, очень-очень тяжёлое, но очень нужное и героическое".
Украинский Telegram-канал "Резидент" пишет, что российская армия в Авдеевке применяет тактику, которая принесла ей успех под Бахмутом:
"Сначала они взяли город в оперативное окружение, а потом начинают давить со всех сторон, выдавливая ВСУ с позиций".
Канал указывает, что солдаты ВСУ начали чаще оставлять позиции под Авдеевкой из-за проблем со снабжением и низким моральным духом.
Натовский паблик в Telegram DeepState тоже признаёт потерю промзоны и даже добавляет, что это будет болезненная потеря. Об этом же пишет и Telegram-канал "Мирошников".
Автор считает, что после получения контроля над большей частью промзоны, добраться россиянам до частного сектора на южной окраине города "будет просто вопросом времени".
Российский Telegram-канал Condottierro, освещая события на севере Авдеевки, подчёркивает, что начался штурм Авдеевского коксохимического завода(АКХЗ).
"Соотношение "Штурмов" и обороняющихся оппонентов — 1 к 3. Нас в три раза меньше. Но это не мешает выполнять поставленные задачи. В некоторых случаях перевыполнять", — пишет автор из "вагнеровцев".
Украинец "Мирошников" сообщает, что россияне смогли продвинуться на юго-востоке от завода на 200 метров.
"Негуманитарная помощь. Разведка" информирует, что востоку от АКХЗ российские войска закрепились в районе насосной станции, информация о боях на территории завода на вечер 27 ноября не поступала.
Этот же канал подтверждает отход российских сил с окраин Степового во избежание неоправданных потерь из-за сильных артобстрелов.
"В целом сохраняется прежняя тенденция на перемалывание живой силы и матчасти противника, исходя из продолжающейся переброски резервов врага на Авдеевское направление, данный замысел выполняется успешно", — сообщают авторы.
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Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.