Япония окажет помощь Украине в области разминирования и кибербезопасности

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило крупнейшее независимое информационное агентство Страны восходящего солнца Киодо Цусин.

Фото: "Anti-Tank Mine" by Steven Thomas Howell is licensed under CC BY 2.0.

По информации издания, Токио рассматривает возможность присоединения к программе помощи Украине. Данную поддержку инициировала группа государств под председательством США. В СМИ это объединение стран принято называть контактной группой по обороне Украины.

Первой программу по разминированию Украины предложила Литва. Для этого странам-участницам контактной группы было предложено предоставить финансовые и технические средства, а также экспертов для борьбы с минами.

Ранее Япония уже оказывала Киеву поддержку, поставив четыре установки ALIS, которые позволяют с высокой точностью находить мины, а также 50 металлодетекторов. Украинские саперы прошли обучение в Японии и Камбодже. Общая помощь Японии Украине, включая гуманитарную, продовольственную и финансовую, превысила $7,6 миллиарда.