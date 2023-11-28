Российские Вооружённые силы наносят сильнейшие удары реактивными системами залпового огня и артиллерией по северной части Харькова.
Об этом сообщают турецкие СМИ, подчёркивая, что удары наносятся с интенсивностью, "невиданной за долгое время".
Является ли это признаком подготовки российского наступления или одним из отвлекающих манёвров, которые готовят некую операцию.
Также сообщается, что вечером 28 ноября по Одесской и Николаевской областям сперва прошлись "Герани", а затем пошли крылатые ракеты.
Информационные каналы Украины пишут, что опознать тип ракет пока невозможно, но зафиксированы пролёты, как минимум, трёх ракет. Поражение целей ожидается около полуночи по МСК.
На кинопремьере фильма "Теща" в кинотеатре "Каро Октябрь" собрались звезды и знаменитости, чтобы насладиться ожидаемым событием сезона.