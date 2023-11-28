Началось? ВС РФ наносят сильные удары по северной части Харькова

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские Вооружённые силы наносят сильнейшие удары реактивными системами залпового огня и артиллерией по северной части Харькова.

Фото: https://t.me/SergeyKolyasnikov/41340

Об этом сообщают турецкие СМИ, подчёркивая, что удары наносятся с интенсивностью, "невиданной за долгое время".

Является ли это признаком подготовки российского наступления или одним из отвлекающих манёвров, которые готовят некую операцию.

Также сообщается, что вечером 28 ноября по Одесской и Николаевской областям сперва прошлись "Герани", а затем пошли крылатые ракеты.

Информационные каналы Украины пишут, что опознать тип ракет пока невозможно, но зафиксированы пролёты, как минимум, трёх ракет. Поражение целей ожидается около полуночи по МСК.