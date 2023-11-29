Фрегат ЧФ ударил по объектам военной инфраструктуры ВСУ четырьмя "Калибрами"

Фрегат российского Черноморского флота ударил по военной инфраструктуре украинской армии комплексами "Калибр", сообщили в Минобороны России. Были выпущены четыре крылатых ракеты.

Фото: Вадим Савицкий

Согласно информации, задача была поставлена внезапно, но все цели удалось поразить.

"Залповый пуск четырьмя крылатыми ракетами по военным целям ВСУ выполнен успешно. Назначенные цели поражены", — говорится в сообщении Минобороны.

По каким конкретно объектам военной инфраструктуры были выпущены ракеты, не уточняется.