Фрегат российского Черноморского флота ударил по военной инфраструктуре украинской армии комплексами "Калибр", сообщили в Минобороны России. Были выпущены четыре крылатых ракеты.
Согласно информации, задача была поставлена внезапно, но все цели удалось поразить.
"Залповый пуск четырьмя крылатыми ракетами по военным целям ВСУ выполнен успешно. Назначенные цели поражены", — говорится в сообщении Минобороны.
По каким конкретно объектам военной инфраструктуры были выпущены ракеты, не уточняется.
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