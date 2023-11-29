Губернатор Сальдо: ВСУ раз за разом не удаётся высадиться на Кинбурнской косе

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

ВСУ не удаётся воплотить план по "форсированию" Днепра, и раз за разом украинские военные проваливают попытки высадиться на Кинбурнской косе, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, все потуги ВСУ блокируют российские военные.

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Ранее Сальдо сообщал о том, что у ВСУ есть чёткий план "форсирования" Днепра. К 1 ноября враг планировал захватить Алёшки, позже — Новую Каховку. Однако он провалился.

"На наиболее напряжённых участках от Алёшек до Крынок идёт уничтожение вражеской живой силы. На Кинбурнской косе наши военные блокируют попытки противника высадиться на берег", — сообщил Сальдо РИА Новости.