Минобороны сообщило об уничтожении украинского БПЛА над Ростовской областью 29 ноября

Системы ПВО сбили украинский дрон над Ростовской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

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"Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Ростовской области", — говорится в сообщении ведомства.

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