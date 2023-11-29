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Минобороны сообщило об уничтожении украинского БПЛА над Ростовской областью 29 ноября

Силовые структуры » Военные новости

Системы ПВО сбили украинский дрон над Ростовской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Минобороны сообщило об уничтожении украинского БПЛА над Ростовской областью 29 ноября
Фото: Openverse by АрміяInform is licensed under CC BY 4.0

"Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Ростовской области", — говорится в сообщении ведомства.

Ранее мы сообщали о том, что подразделения "Южной" группировки российских войск освободили населённый пункт Артемовское в Донецкой Народной Республике.

 

 

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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