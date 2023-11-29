Системы ПВО сбили украинский дрон над Ростовской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
"Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Ростовской области", — говорится в сообщении ведомства.
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