Украинский беспилотник был уничтожен утром в среду над Подольском, сообщили в Минобороны РФ.
Атака отражена в 7:30 по московскому времени, уточнили в ведомстве.
"Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Подольского городского округа Московской области", — добавляется в сообщении.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, дрон направлялся в столицу. В результате инцидента никто не пострадал, на месте падения обломков работают оперативные службы.
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