ПВО обезвредили беспилотник над Подольском

Украинский беспилотник был уничтожен утром в среду над Подольском, сообщили в Минобороны РФ.

Фото: openverse.org by AK Rockefeller is licensed under CC BY-SA 2.0

Атака отражена в 7:30 по московскому времени, уточнили в ведомстве.

"Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Подольского городского округа Московской области", — добавляется в сообщении.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, дрон направлялся в столицу. В результате инцидента никто не пострадал, на месте падения обломков работают оперативные службы.