В армии Украины растут небоевые потери из-за эпидемий и погодных условий

У Вооружённых сил Украины растут небоевые потери из-за панического настроения, эпидемий в армии и погодных условий.

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Об этом сообщает Telegram-канал "Легитимный" со ссылкой на свои источники с места.

"Солдаты начали массово болеть, так как моральный дух и разочарование чувствуется всюду. Разочарование растёт ещё на фоне того, что власть занята больше политическими интригами", — отметил портал.

По словам авторов, кулуарная война связки "Зеленский-Ермак" против Главкома ВСУ Валерия Залужного, уничтожила боевой дух армии. Правда, Зеленскому и Ермаку, скорее важны свои шкурные вопросы, а не государственные интересы, подытожил канал.