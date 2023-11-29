У Вооружённых сил Украины растут небоевые потери из-за панического настроения, эпидемий в армии и погодных условий.
Об этом сообщает Telegram-канал "Легитимный" со ссылкой на свои источники с места.
"Солдаты начали массово болеть, так как моральный дух и разочарование чувствуется всюду. Разочарование растёт ещё на фоне того, что власть занята больше политическими интригами", — отметил портал.
По словам авторов, кулуарная война связки "Зеленский-Ермак" против Главкома ВСУ Валерия Залужного, уничтожила боевой дух армии. Правда, Зеленскому и Ермаку, скорее важны свои шкурные вопросы, а не государственные интересы, подытожил канал.
На кинопремьере фильма "Теща" в кинотеатре "Каро Октябрь" собрались звезды и знаменитости, чтобы насладиться ожидаемым событием сезона.