Нардеп Безуглая обнародовала список генералов ВСУ сдавших русским города

Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая продолжает сливать главкома ВСУ Валерия Залужного и компанию Генштаба.

Фото: https://t.me/stranaua

Нардеп даже написала какие украинские генералы отвечали за удержание того или иного города Незалежной.

Итак, за Мариуполь отвечал Наев, за Артёмовск — Александр Сырский, а за Авдеевку сейчас отвечает Александр Тарнавский.

Безуглая при этом топит националистов, заявляя, что Генеральный штаб ВСУ и главнокомандующий имеют чересчур много власти (денежный поток проходит мимо "Слуг народа").

Возможно, президент Владимир Зеленский натравил "депутатшу" на ВСУ, чтобы под давлением общественности те лишились влияния.)