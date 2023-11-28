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Нардеп Безуглая обнародовала список генералов ВСУ сдавших русским города

Силовые структуры

Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая продолжает сливать главкома ВСУ Валерия Залужного и компанию Генштаба.

Нардеп Безуглая обнародовала список генералов ВСУ сдавших русским города
Фото: https://t.me/stranaua

Нардеп даже написала какие украинские генералы отвечали за удержание того или иного города Незалежной.

Итак, за Мариуполь отвечал Наев, за Артёмовск — Александр Сырский, а за Авдеевку сейчас отвечает Александр Тарнавский.

Безуглая при этом топит националистов, заявляя, что Генеральный штаб ВСУ и главнокомандующий имеют чересчур много власти (денежный поток проходит мимо "Слуг народа").

Возможно, президент Владимир Зеленский натравил "депутатшу" на ВСУ, чтобы под давлением общественности те лишились влияния.)

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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