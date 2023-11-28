Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая продолжает сливать главкома ВСУ Валерия Залужного и компанию Генштаба.
Нардеп даже написала какие украинские генералы отвечали за удержание того или иного города Незалежной.
Итак, за Мариуполь отвечал Наев, за Артёмовск — Александр Сырский, а за Авдеевку сейчас отвечает Александр Тарнавский.
Безуглая при этом топит националистов, заявляя, что Генеральный штаб ВСУ и главнокомандующий имеют чересчур много власти (денежный поток проходит мимо "Слуг народа").
Возможно, президент Владимир Зеленский натравил "депутатшу" на ВСУ, чтобы под давлением общественности те лишились влияния.)
На кинопремьере фильма "Теща" в кинотеатре "Каро Октябрь" собрались звезды и знаменитости, чтобы насладиться ожидаемым событием сезона.