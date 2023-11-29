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Загадочные смерти офицеров НАТО опять совпали с ударами "Калибров": факты

Силовые структуры

Загадочное происшествие в Тихом океане с офицерами НАТО совпало с ударами "Калибров". У берегов Японии "потерпел крушение" американский конвертоплан Osprey — рухнул у острова Якусима.

Загадочные смерти офицеров НАТО опять совпали с ударами "Калибров": факты
Фото: https://t.me/absatzmedia/43439

По предварительной информации, на борту находились 8 человек, один погиб. О причине не сообщается, а вокруг истории уже появились слухи. Например, СМИ пишут, что это крушение странно совпало с запуском ракет "Калибр", которые вышли из акватории Чёрного моря и ударили по военным базам Украины.

Разведка РФ обнаружила на окраине н. п. Ровное замаскированный бункер, где ВСУ проводили совещание с западными военнослужащими.

По данным, военного эксперта Влада Шлепченко, несмотря на маскировку, русские вычислили центр управления, и там оказались "Искандеры".

Информации по количеству уничтоженных офицеров НАТО пока нет. Но молчание Киева говорит о многом. Отмечается также, что участок, где был прилёт, имеет приоритетное значение для ВСУ. И если там размещён бункер для руководства, то ранг у этих офицеров был точно самый высокий, пишет "Царьград".

Это далеко не первый раз, когда ракеты РФ прилетают по бункерам, где находятся высокопоставленные натовцы. Говорят, что сперва русские щадили их, но потом сняли "белые перчатки". После этого "сафари" для иностранных наёмников стало страшным.

Об их потерях, разумеется, официальной информации нет. Но, после одного такого удара по бункеру в Киеве оттуда в сторону Польши экстренно вылетел военный вертолёт. Вероятно, что Запад теперь отдаёт себе отчёт, что прокси-война с РФ для него бесследно не пройдёт. Будут и потери, и экономический кризис. И чем дольше НАТО будет там гадить, тем сильнее для неё будут последствия.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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