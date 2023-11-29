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Reuters: КНДР отправила в РФ около 2 тысяч контейнеров военного назначения

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Силовые структуры

КНДР отправила в Россию около 2-х тысяч контейнеров с грузом, предположительно, военного назначения.

Reuters: КНДР отправила в РФ около 2 тысяч контейнеров военного назначения
Фото: ЦТАК

Об этом сообщает агентство Reuters.

Американская и южнокорейская разведки сообщают, что они заметили большую активность грузовых кораблей РФ в порту особой экономической зоны Северной Кореи — "Расон". Предположительно, что в контейнерах могут быть ракеты малой дальности и артиллерийские снаряды, отмечает автор статьи.

Ни Москва, ни Пхеньян эти слухи не подтвердили.

Ранее сообщалось, что загадочные смерти офицеров НАТО опять совпали с ударами ракет "Калибр".

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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