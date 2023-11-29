Reuters: КНДР отправила в РФ около 2 тысяч контейнеров военного назначения

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

КНДР отправила в Россию около 2-х тысяч контейнеров с грузом, предположительно, военного назначения.

Фото: ЦТАК

Об этом сообщает агентство Reuters.

Американская и южнокорейская разведки сообщают, что они заметили большую активность грузовых кораблей РФ в порту особой экономической зоны Северной Кореи — "Расон". Предположительно, что в контейнерах могут быть ракеты малой дальности и артиллерийские снаряды, отмечает автор статьи.

Ни Москва, ни Пхеньян эти слухи не подтвердили.

Ранее сообщалось, что загадочные смерти офицеров НАТО опять совпали с ударами ракет "Калибр".