КНДР отправила в Россию около 2-х тысяч контейнеров с грузом, предположительно, военного назначения.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Американская и южнокорейская разведки сообщают, что они заметили большую активность грузовых кораблей РФ в порту особой экономической зоны Северной Кореи — "Расон". Предположительно, что в контейнерах могут быть ракеты малой дальности и артиллерийские снаряды, отмечает автор статьи.
Ни Москва, ни Пхеньян эти слухи не подтвердили.
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