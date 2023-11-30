Военный эксперт Марочко: у ВСУ на ряде направлений возникли проблемы со связью

У Вооружённых сил Украины (ВСУ) возникли проблемы со связью сразу на нескольких направлениях боевых действий, следует из заявления отставного подполковника Луганской Народной Республики Андрея Марочко.

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По его словам, украинские боевики столкнулись со сложностями при попытке установить связь друг с другом на Краснолиманском, Купянском и Донецком направлениях.

Как пояснил военный эксперт в разговоре с РИА Новости, из-за появившихся проблем солдаты ВСУ общаются с помощью незащищённых каналов в радиоэфире.

Он назвал такой способ коммуникации небезопасным. Офицер считает, что использование открытого канала связи — вынужденная мера. Спутниковая защищённая связь, вероятно, перестала работать в подразделениях ВСУ, отметил эксперт.

Ранее Марочко сообщил, что Киев скрывает потери, выдавая погибших за пропавших без вести.