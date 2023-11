У Вооружённых сил Украины (ВСУ) возникли проблемы со связью сразу на нескольких направлениях боевых действий, следует из заявления отставного подполковника Луганской Народной Республики Андрея Марочко.

Фото: openverse.org by manhhai is licensed under CC BY 2.0.