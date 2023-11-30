У Вооружённых сил Украины (ВСУ) возникли проблемы со связью сразу на нескольких направлениях боевых действий, следует из заявления отставного подполковника Луганской Народной Республики Андрея Марочко.
По его словам, украинские боевики столкнулись со сложностями при попытке установить связь друг с другом на Краснолиманском, Купянском и Донецком направлениях.
Как пояснил военный эксперт в разговоре с РИА Новости, из-за появившихся проблем солдаты ВСУ общаются с помощью незащищённых каналов в радиоэфире.
Он назвал такой способ коммуникации небезопасным. Офицер считает, что использование открытого канала связи — вынужденная мера. Спутниковая защищённая связь, вероятно, перестала работать в подразделениях ВСУ, отметил эксперт.
Ранее Марочко сообщил, что Киев скрывает потери, выдавая погибших за пропавших без вести.
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