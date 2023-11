6-я Гвардейская Казачья лисичанская бригада имени М. И. Платова сбивает дроны противника

6-я Гвардейская Казачья лисичанская бригада имени М. И. Платова успешно справляется с украинскими и натовскими БПЛА на северском направлении, сообщает Telegram-канал Военкор l Z l Лисицын ZOV-TV.

Фото: CreativeCommons by by АрміяInform is licensed under "UA FPV strike drones 02" by АрміяInform is licensed under CC BY 4.0.