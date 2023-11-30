6-я Гвардейская Казачья лисичанская бригада имени М. И. Платова сбивает дроны противника

6-я Гвардейская Казачья лисичанская бригада имени М. И. Платова успешно справляется с украинскими и натовскими БПЛА на северском направлении, сообщает Telegram-канал Военкор l Z l Лисицын ZOV-TV.

Фото: CreativeCommons by by АрміяInform is licensed under "UA FPV strike drones 02" by АрміяInform is licensed under CC BY 4.0.

Российские РЭБ-комплексы эффективно работают по всей линии фронта, заставляя вражеские дроны терять способность к навигации, а также разрушать модули управления. Это особенно заметно на примере тяжелых БПЛА типа "Баба Яга", оснащенных системой навигации Starlink и способных переносить до 6 осколочно-фугасных мин на дистанцию до 12 км.

Также казаки эффективно борются с разведывательными БПЛА крылатого типа "Фурия", которые враг маскирует под птиц, данные БПЛА способны летать на расстояние от 15 до 90 км, оснащены тепловизионными камерами до 260 крат. Уничтожаются Mavic 3, Matrice 300RTK FPV и др.

Уничтожая БПЛА, казаки могут с наименьшими потерями активно продвигаться вперед.