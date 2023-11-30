Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ирина Волк: В трех регионах России задержали подозреваемых в кражах с применением IT
Арестович* заявил, что соглашение в Стамбуле было выгодно Украине: "Россия пошла на все виды уступок"
Песков: Путин 14 декабря подведёт итоги года и проведёт прямую линию
В Тюмени полиция арестовала учинившую беспорядки банду подростков
Московский метрополитен подал иск в суд на случайно упавшего на рельсы пассажира
Ортопед назвал 9 признаков неподходящей подушки
В 2024 году на российском рынке появятся почти полсотни новых китайских моделей авто
На Саратовском заводе запустили производство запасных частей для Renault, Nissan и Mitsubishi
В Белгороде зафиксировали избыток мест в точках общественного питания

6-я Гвардейская Казачья лисичанская бригада имени М. И. Платова сбивает дроны противника

Силовые структуры

6-я Гвардейская Казачья лисичанская бригада имени М. И. Платова успешно справляется с украинскими и натовскими БПЛА на северском направлении, сообщает Telegram-канал Военкор l Z l Лисицын ZOV-TV.

6-я Гвардейская Казачья лисичанская бригада имени М. И. Платова сбивает дроны противника
Фото: CreativeCommons by by АрміяInform is licensed under "UA FPV strike drones 02" by АрміяInform is licensed under CC BY 4.0.

Российские РЭБ-комплексы эффективно работают по всей линии фронта, заставляя вражеские дроны терять способность к навигации, а также разрушать модули управления. Это особенно заметно на примере тяжелых БПЛА типа "Баба Яга", оснащенных системой навигации Starlink и способных переносить до 6 осколочно-фугасных мин на дистанцию до 12 км.

Также казаки эффективно борются с разведывательными БПЛА крылатого типа "Фурия", которые враг маскирует под птиц, данные БПЛА способны летать на расстояние от 15 до 90 км, оснащены тепловизионными камерами до 260 крат. Уничтожаются Mavic 3, Matrice 300RTK FPV и др.

Уничтожая БПЛА, казаки могут с наименьшими потерями активно продвигаться вперед.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Китайские ученые назвали 5 бесполезных органов человека

Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.

Ученые Китая назвали 5 органов, без которых человек будет спокойно жить
Продюсер Владимир Киселёв: артисты отказываются выступать на одной сцене с Shamanом
Кремлёвский продукт: владелец "Русской медиагруппы" Киселёв честно рассказал о певце Shamanе
Водителей РФ предупредили, что они рискуют, когда запускают двигатель дистанционно
Прибалтика перестанет существовать уже в ближайшие десятилетия
В чём ошиблись стратеги США, затевая прокси-войну с Россией Любовь Степушова Вопрос переписи населения стал политической проблемой в Черногории Михаил Плисюк Русский добровольческий корпус* на Украине: новые власовцы Алексей Гончаров
Раскрыты детали убийства россиянки с дочерью в Турции
Названы самые дефицитные профессии в России
В Китае удивлены манипуляциями России с американскими ценными бумагами
В Китае удивлены манипуляциями России с американскими ценными бумагами
Последние материалы
Президент Украины Зеленский: "Крым очень ждёт возвращения, а с Донбассом сложно"
В Керчи женщина обвинила собственного сына в угоне автомобиля
Климатолог Николай Терешонок рассказал о погоде на Новый год в Москве
В Киеве заявили о причастности СБУ к пожару на БАМе
На юге Украины ТЭЦ получила повреждения в результате ночных взрывов
У летевшего в Россию мужчины изъяли украшения Cartier на 5,5 миллиона рублей
Скрытая жизнь крупных морских хищников: на больших глубинах они тоже ищут добычу
Эксперты перечислили все изменения для автолюбителей с 1 декабря
Зеленский высказался о вступлении Украины в НАТО: "Мы хотим, но..."
Песков заявил, что Путин ценил мудрость и дипломатический талант Киссинджера
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников