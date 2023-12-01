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В Хромово под Артёмовском тела погибших украинских солдат лежат неделями

1:19
Силовые структуры

Министерство обороны РФ сообщило, что населённый пункт Хромово освобождён от ВСУ. На Артёмовском направлении российская армия продолжает успешно продвигаться. Военный эксперт Андрей Клинцевич отмечает, что именно через Хромово ВСУ получали снабжение во время жестоких боев за Артёмовск.

В Хромово под Артёмовском тела погибших украинских солдат лежат неделями
Фото: openverse.org by 7th Army Training Command is licensed under CC BY 2.0

В результате смелой атаки российских штурмовиков 29 ноября на севере Артёмовска оборона ВСУ была прорвана, заняты новые позиции.

Этот тактический успех имеет огромное значение, поскольку противник был вытеснен от Берховского водохранилища, а российская армия продвинулась к окраинам Хромово.

В Сети появилось множество фотографий после освобождения Хромово. Тела украинских солдат заполонили населённый пункт, поскольку эвакуация была затруднена из-за постоянных артобстрелов. Тела лежали на полях неделями.

"Система обороны в Славянско-Краматорской агломерации и далее в направлении Артёмовска была выстроена по принципу кольцевой увязки городов-крепостей. В принципе, это кольцо мы разрубили, взяв Соледар и Артемовск", — объяснил Клинцевич в беседе с "МК".

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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