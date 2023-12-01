Слова президента Зеленского о прекращении конфликта значат продолжение войны

1:10 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Недавно президент Украины Владимир Зелинский заявил, что конфликт с Россией нужно не замораживать, а прекращать.

Фото: Telegram-канал "Царьграда"

Однако он заявляет это с 2019 года, комментирует ситуацию политолог и публицист Ростислав Ищенко, подчеркнув, что прекращать он предлагает только на украинских условиях.

По словам эксперта, именно поэтому конфликт не только не прекращается, но даже расширяется.

"Он против заморозки, поскольку намерен отвоевать все потерянные Киевом территории, а заморозка лишит его такой возможности на неопределённое время, возможно, навсегда. Об этом он и говорит. Но это совсем не значит, что он намерен начинать с Россией переговоры о мире", — отметил обозреватель.

Зеленский, наоборот, требует от своих западных хозяев активнее вооружать ВСУ, финансировать Киев и интенсивнее противодействовать Кремлю, цитирует аналитика "Военное дело".

Ясное дело, что делает он это именно потому, что хочет победить в этом противостоянии, или хотя бы делает вид, что способен на это, подытожил Ищенко.