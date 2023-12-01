Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пластический хирург Байрамукова объяснила резкую причину старения Лаймы Вайкуле
Стилист для защиты волос в холодное время года посоветовала выбирать шапки из натуральных тканей
Саудовская Аравия сделала предложение Ирану по прекращению войны в Газе
Российский военный сообщил о снарядном голоде ВСУ
Украинский пленный пожаловался на немецкую БМП Marder
Эволюция соседей: спиральные галактики редки в сверхгалактической плоскости
"СПБ биржа" собирается получить разрешение OFAC на вывод активов клиентов
Орбан призвал отказаться от переговоров о вступлении Украины в Евросоюз
СКР раскрыли детали совершенных украинским агентом терактов в Рязанской области

Слова президента Зеленского о прекращении конфликта значат продолжение войны

1:10
Силовые структуры

Недавно президент Украины Владимир Зелинский заявил, что конфликт с Россией нужно не замораживать, а прекращать.

Слова президента Зеленского о прекращении конфликта значат продолжение войны
Фото: Telegram-канал "Царьграда"

Однако он заявляет это с 2019 года, комментирует ситуацию политолог и публицист Ростислав Ищенко, подчеркнув, что прекращать он предлагает только на украинских условиях.

По словам эксперта, именно поэтому конфликт не только не прекращается, но даже расширяется.

"Он против заморозки, поскольку намерен отвоевать все потерянные Киевом территории, а заморозка лишит его такой возможности на неопределённое время, возможно, навсегда. Об этом он и говорит. Но это совсем не значит, что он намерен начинать с Россией переговоры о мире", — отметил обозреватель.

Зеленский, наоборот, требует от своих западных хозяев активнее вооружать ВСУ, финансировать Киев и интенсивнее противодействовать Кремлю, цитирует аналитика "Военное дело".

Ясное дело, что делает он это именно потому, что хочет победить в этом противостоянии, или хотя бы делает вид, что способен на это, подытожил Ищенко.

Звезда Голливуда Дэнни Трехо рассказал, как Киев вымогает откаты с артистов
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Китайские ученые назвали 5 бесполезных органов человека

Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.

Ученые Китая назвали 5 органов, без которых человек будет спокойно жить
Экономист Гиринский: Росстат улучшит методику учёта дохода пенсионеров с декабря
Экономист Андрей Гиринский рассказал, что с 1 декабря Росстат улучшит методику учёта дохода пенсионеров с декабря
Подсчитаны потери Украины за "контрнаступ"
Худший продукт на кухне: почему обычное масло губит сосуды и вызывает рак
Америку открыла Азия Сергей Лебедев Бывшего "президента" Косова Хашима Тачи судят в Гааге  Михаил Плисюк В чём ошиблись стратеги США, затевая прокси-войну с Россией Любовь Степушова
Президент Зеленский: "Крым ждёт, а с Донбассом будет очень сложно"
Стало понятно, кто есть кто: друзья актёра Бероева не поддержали его позицию по СВО
Не знающий русского языка доброволец из Иордании в одиночку атаковал ВСУ
Не знающий русского языка доброволец из Иордании в одиночку атаковал ВСУ
Последние материалы
В театре "Модерн" покажут исторический спектакль "Цветы нам не нужны"
Опровергнута причастность СБУ к взрыву в Северомуйском тоннеле
В Театре на Трубной раскрывают тайны жизни семьи Льва Толстого
В Хромово под Артёмовском тела погибших украинских солдат лежат неделями
Издание The Times: "Европа будет сметена в войне с Россией"
Минобороны РФ: в Чёрном море потоплен безэкипажный катер ВСУ
Bloomberg: украинцы унывают из-за провала контрнаступления ВСУ
Иноагент Понасенков отсудил 320 тысяч у профессора Соколова
"Тайваньнаш": Китаю выгодно захватить Тайвань осенью-2024
Зеленский объявил о начале зимней фазы конфликта с Россией
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников