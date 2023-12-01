Генерал ВСУ Кривонос: ВС РФ обладает большими человеческими ресурсами, чем ВСУ

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Генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что Россия имеет больше ресурсов, чем Украина. Его слова приводит РИА Новости.

Фото: Мацква.ру is licensed under is licensed under CC BY-SA 4.0.

Он указал, что в распоряжении Москвы есть резервы, превышающие показатель в 50 тысяч человек. Украина, по словам Кривоноса, не может себе этого позволить.

По его словам, ВСУ находится в сложном положении, а ВС РФ наступают по всему фронту. Украинский генерал отметил, что на запорожском и купянском направлениях тоже замечена трудная для Украины ситуация. Кривонос заявил, что у ВСУ нет достатка в живой военной силе.

Ранее мы сообщали о том, что министр обороны Шойгу заявил, что действия ВС России значительно снизили наступательную активность ВСУ.