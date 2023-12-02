Российские Вооружённые силы отразили атаку ВСУ в акватории Азовского моря.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
В субботу, 2 декабря, примерно в 18:00 по московскому времени киевский режим предпринял попытку террористической атаки с применением двух переоборудованных для наземных целей ракет С-200.
Удар по объектам в России не получился. Средствами противовоздушной обороны армии России ракеты были уничтожены над акваторией Азовского моря.
Последний раз такую ракету ВС РФ сбили над Джанкоем в октябре.
Херш утверждает, что его источники в американском правительстве рассказали, что генералы России и Украины якобы обсуждают фиксацию нынешних территорий.