В акватории Азовского моря армия России отразила атаку двух ракет С-200

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Российские Вооружённые силы отразили атаку ВСУ в акватории Азовского моря.

Фото: "Soviet S-200 'Vega' missile - Warner Robins museum" by Support your local Air Museum! (HawkeyeUK) is licensed under CC BY-SA 2.0.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

В субботу, 2 декабря, примерно в 18:00 по московскому времени киевский режим предпринял попытку террористической атаки с применением двух переоборудованных для наземных целей ракет С-200.

Удар по объектам в России не получился. Средствами противовоздушной обороны армии России ракеты были уничтожены над акваторией Азовского моря.

Последний раз такую ракету ВС РФ сбили над Джанкоем в октябре.